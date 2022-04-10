В Рязанскую область прибыл еще один поезд с эвакуированными украинцами

В воскресенье, 10 апреля, в 1:00 на вокзал Рязань-2 прибыл поезд Симферополь — Москва с жителями, эвакуированными с территории проведения специальной военной операции на Украине. Об этом сообщает опергруппа правительства Рязанской области.

В воскресенье, 10 апреля, в 1:00 на вокзал Рязань-2 прибыл поезд Симферополь — Москва с жителями, эвакуированными с территории проведения специальной военной операции на Украине. Об этом сообщает опергруппа правительства Рязанской области.

По поручению губернатора Николая Любимова людей встретили представители опергруппы, а также регионального ГУ МЧС.

Всего в Рязань приехали 99 человек, из них 31 ребенок. Часть прибывших направилась с вокзала к родственникам, в пункты временного размещения заселился 81 человек.

Все эвакуированные пройдут медосмотр, их обеспечат всем необходимым и окажут консультационную помощь.