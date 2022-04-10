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В Рязанской области 11 апреля ожидается гроза
В Рязанской области в понедельник, 11 апреля, ожидается гроза. Прогноз опубликован на сайте регионального ГУ МЧС.

В Рязанской области в понедельник, 11 апреля, ожидается гроза. Прогноз опубликован на сайте регионального ГУ МЧС.

Будет облачно с прояснениями. Ночью и днем местами пройдут кратковременные дожди, местами гроза.

Ночью и утром в отдельных районах туман. Ветер восточной четверти, 6-11 м/с, при грозе порывы 12-17 м/с.

Температура воздуха по области ночью составит +4…+9 градусов, днем +14…+19 градусов.