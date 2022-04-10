В Пронском районе загорелся фельдшерско-акушерский пункт

В селе Семенске Пронского района в субботу, 9 апреля, произошел пожар в здании фельдшерско-акушерского пункта. Об этом сообщается на сайте ИД «Пресса».

В селе Семенске Пронского района в субботу, 9 апреля, произошел пожар в здании фельдшерско-акушерского пункта. Об этом сообщается на сайте ИД «Пресса».

Вызов поступил в 23:45. Из-под крыши здания шел дым.

На месте ЧП работали восемь человек и три расчета. По словам начальника пронской пожарной части № 33 Сергея Колганова, возгорание локализовали в кратчайшие сроки.

Снаружи здание не пострадало — выгорели чердак и внутренняя обшивка по всей площади.

Причины пожара устанавливаются.