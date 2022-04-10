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В МЧС рассказали о сгоревшей легковушке в Дашково-Песочне
Стали известны подробности пожара на парковке в Песочне на улице Советской Армии, который произошел утром 10 апреля. Сообщение о загорании автомобиля поступило в 4:53, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Стали известны подробности пожара на парковке в Песочне на улице Советской Армии, который произошел утром 10 апреля. Сообщение о загорании автомобиля поступило в 4:53, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

В 5:05 пожар локализовали, в 5:07 ликвидировали. Легковой автомобиль сгорел, еще одна машина оказалась повреждена.

В тушении участвовали 5 человек, одна единица техники.

Пострадавших нет. Причина и ущерб уточняются.

Напомним, ранее очевидцы прислали видео с места происшествия.