В Касимовском районе при столкновении легковушек два человека получили травмы

В Касимовском районе в воскресенье, 10 апреля, примерно в 01:45, на 197-м километре автодороги Ряжск — Касимов — Нижний Новгород произошло серьезное ДТП. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В Касимовском районе в воскресенье, 10 апреля, примерно в 01:45, на 197-м километре автодороги Ряжск — Касимов — Нижний Новгород произошло серьезное ДТП. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

52-летний касимовец, управляя автомобилем Renault Sandero, по предварительной информации, столкнулся с не уступившим ему дорогу при выезде с прилегающей территории Kia Spectra под управлением 36-летнего жителя Касимова.

В результате происшествия водители обоих автомобилей получили травмы. Пострадавшим оказали помощь.

Прибывшие на место происшествия сотрудники Госавтоинспекции установили, что у водителя Kia есть признаки алкогольного опьянения.

Ему предложили пройти медосвидетельствование. Результат показал наличие 0,761 миллиграмм алкоголя на литр выдыхаемого воздуха, что более чем в пять раз превышает допустимый уровень.

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия уточняются.