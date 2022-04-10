В ДТП на Московском шоссе пострадали два водителя и 18-летняя пассажирка

Авария произошла в Рязани в субботу, 9 апреля, примерно в 20:40, вблизи дома № 29 на Московском шоссе, сообщает пресс-служба регионального УМВД. Столкнулись две легковушки.

В Рязани в серьезном ДТП возле Центрального автовокзала пострадали три человека. Авария произошла в субботу, 9 апреля, примерно в 20:40, вблизи дома № 29 на Московском шоссе, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

За рулем ВАЗ 2109 был 18-летний рязанец. По предварительной информации, при повороте налево он не уступил дорогу и въехал в двигавшуюся во встречном направлении Lada Priora под управлением 23-летнего рязанца. В результате происшествия водители обоих автомобилей, а также 18-летняя пассажирка ВАЗ 2109 получили травмы. Пострадавшим оказали медицинскую помощь.

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия уточняются.

Напомним, ранее в соцсетях появилось видео с места аварии.