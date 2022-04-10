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Утонувший в Клепиковском районе мужчина был рыбаком
Утонувший в реке Пре мужчина в окрестностях Спас-Клепиков был рыбаком. Он погиб после того, как его лодка перевернулась. Об этом сообщили РЗН. инфо в пресс-службе регионального СУ СКР.

Утонувший в реке Пре мужчина в окрестностях Спас-Клепиков был рыбаком. Он погиб после того, как его лодка перевернулась. Об этом сообщили РЗН. инфо в пресс-службе регионального СУ СКР.

Несчастный случай произошел вечером в воскресенье, 10 апреля. Личность погибшего установлена, ему было 64 года.

Из-за того, что на мужчине было тяжелое рыбацкое снаряжение, он не смог выплыть и утонул на глазах у очевидцев.

Проводится проверка.

Напомним, ранее сообщалось, что трагедия произошла в 19:48.