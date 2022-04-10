Трамп назвал ядерные силы мощнейшими в мире и предостерег Россию

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что благодаря ему страна обладает мощнейшим в мире ядерным потенциалом. Такое заявление он сделал, выступая на митинге сторонников в штате Северная Каролина, сообщает РИА Новости.

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что благодаря ему страна обладает мощнейшим в мире ядерным потенциалом. Такое заявление он сделал, выступая на митинге сторонников в штате Северная Каролина, сообщает РИА Новости.

Трамп пригрозил России действиями со стороны Вашингтона, если поднимется тема неконвенциональной конфронтации. В своей речи он косвенно обратился к российскому президенту.

«Вы знаете, что у нас есть ядерные силы, которые я перестроил вместе со всеми войсками. Я ненавижу даже говорить об этом, но у нас самые мощные ядерные силы… Честно говоря, Путин, вам тоже не следует об этом говорить», — сказал экс-президент США.