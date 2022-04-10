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Стало известны подробности нападения курьера на жительницу Подмосковья
Выяснились подробности нападения курьера-велосипедиста на женщину в Реутове. Сестра пострадавшей рассказала о ее состоянии. Видео опубликовал РЕН ТВ.

Выяснились подробности нападения курьера-велосипедиста на женщину в Реутове. Сестра пострадавшей рассказала о ее состоянии. Видео опубликовал РЕН ТВ.

Инцидент произошел на улице Октября. Курьер случайно наехал на прохожую. Ее сестра попросила извиниться, но в ответ мужчина набросился на нее с ножом.

«Меня сбил велосипедист. Я упала, и все началось. Но ни одного грубого слова, матерных или прочих не было сказано», — пояснила женщина.

По ее словам, извиниться молодой человек не захотел и объяснил наезд неработающими тормозами.

«Все подробности я не помню, я до сих пор в шоке после того, что было. Я видела, как он наносил эти страшные удары, и ничего не могла сделать. Это было так страшно», — добавила сестра пострадавшей.

Женщину спас прохожий, оттолкнув ее от велосипедиста.

По словам сестры, она плохо себя чувствует, врачи зафиксировали сквозные ранения ноги и руки, поврежден нерв.

Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. По информации ГСУ С. К. России по Московской области, следователи провели осмотр места преступления, допросили очевидцев. Решается вопрос об избрании мужчине меры пресечения.

Напомним, ранее в соцсетях опубликовали видео с места случившегося.