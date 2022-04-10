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Соцсеть «ВКонтакте» запустила сервис для переноса контента с YouTube
В связи с возможной блокировкой видеохостинга YouTube в России соцсеть «ВКонтакте» запустила сервис для переноса контента. На это обратила внимание платформа для обсуждения игр, кино, разработки и технологий DTF.

В связи с возможной блокировкой видеохостинга YouTube в России соцсеть «ВКонтакте» запустила сервис для переноса контента. На это обратила внимание платформа для обсуждения игр, кино, разработки и технологий DTF.

Мини-приложение VK Video Transfer предлагает сохранить свой контент и обезопасить канал от возможных блокировок. Для этого пользователю предлагают скопировать и вставить ссылку на канал YouTube, ввести код в настройках канала в сервисе и выбрать видеозаписи для переноса.

Для переноса можно выбрать «10 последних», «10 популярных» или «1000 последних» роликов. За один раз можно выбрать до тысячи видео.

Разработала сервис команда Juice Development.

Напомним, накануне российские власти высказались по поводу блокировки YouTube-канала «Дума ТВ». По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, «YouTube подписал себе приговор».