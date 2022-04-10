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Рязанка помогла дезориентированному пенсионеру добраться домой
Волонтер помогла пожилому человеку, который после травмы головы забыл дорогу, добраться до дома. Пост об этом опубликован в группе поискового отряда «ЛизаАлерт» «ВКонтакте».

Волонтер помогла пожилому человеку, который после травмы головы забыл дорогу, добраться до дома. Пост об этом опубликован в группе поискового отряда «ЛизаАлерт» «ВКонтакте».

Это произошло в субботу, 9 апреля, в 20:00. Женщина встретила на улице пожилого мужчину с перевязанной головой. Он обращался к горожанке, которая отказывалась его выслушать. Пенсионер спрашивал, на какой улице он находится.

«Понимаю: передо мной дезориентированный человек. Отхожу с ним в сторону. 78 лет, себя называет. Цепляется за меня: „Только не уходи! Я уже полтора часа здесь, замерз. Адрес знаю, но не знаю, как добраться“. Когда понял, что не уйду, не брошу — заплакал», — написала женщина.

Выяснилось, что мужчина пошел в гараж, упал и сильно ударился головой. Сосед вызвал скорую, которая отвезла пострадавшего в травмпункт. Там его перевязали и отправили «домой».

«В кармане у дедушки телефон. Он знает адрес проживания, повторяет его, как заученный стих. Но никто не слушал в травмпункте, никто не помог, не остановился на улице. Полтора часа мимо проходили люди. Дедушка не молчал, он громко просил помощи! Оживленная улица, рядом через дом „Пятерочка“, а там островок безопасности. Равнодушие может убить… Звоню, разговариваю с женой, а она кричит в трубку: „только не бросайте, посадите на маршрутку!“ Понимаю, что маршрутка — не выход, вызываю такси. Дедушка кидается к каждой машине, желает мне всех благ, но при этом крепко держит за рукав», — рассказала рязанка.

Она проводила пенсионера до дома, где мужчину ждала супруга.