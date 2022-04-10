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Россиянам рассказали, в каком случае полагается пенсия по наследству
Россиянам напомнили о возможности получения пенсии по наследству. Об этом рассказала агентству «Прайм» адвокат юридической группы «Яковлев и партнеры» Евгения Рыжкова.

Россиянам напомнили о возможности получения пенсии по наследству. Об этом рассказала агентству «Прайм» адвокат юридической группы «Яковлев и партнеры» Евгения Рыжкова.

По словам адвоката, в случае смерти пенсионера в некоторых случаях его родственники имеют право на получение пенсии умершего по наследству. Начисленные, но невыплаченные суммы страховой пенсии имеют право получить нетрудоспособные члены семьи, которые жили вместе с пенсионером на момент его смерти. В этом случае гражданам нужно обратиться в территориальный ПФР или в МФЦ, чтобы получить эти деньги в течение полугода со дня смерти пенсионера.

Рыжкова пояснила, что накопительная часть пенсии наследуется, если наследодатель скончался до назначения ему пенсии. Адвокат заключила, что если при жизни наследодателя хоть одна выплата уже состоялась, то пенсия по наследству не полагается.