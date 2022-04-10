Эвакуированная жительница Мариуполя родила дочь в Рязани

Женщина, эвакуированная из Мариуполя, в Рязани родила ребенка. Об этом 8 апреля на своей странице «ВКонтакте» сообщил депутат рязанской гордумы Роман Худяков.

Женщина, эвакуированная из Мариуполя, в Рязани родила ребенка. Об этом 8 апреля на своей странице «ВКонтакте» сообщил депутат рязанской гордумы Роман Худяков.

«Поздравляем с рождением дочери семью Онищенко из Мариуполя. Мы сделали все, чтобы в нашем регионе они чувствовали себя как дома. Оказывали и будем оказывать посильную помощь!» — написал депутат.

Напомним, в конце марта эвакуированная жительница Донбасса в Рязани родила сына.