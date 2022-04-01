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Врач Татьяна Легостаева пояснила, почему рязанка, потерявшая ребенка в перинатальном центре, рожала без кесарева сечения
Экс-заведующая отделением патологии прокомментировала ситуацию на YouTube-канале «СИНДИКАТ».

Врач Татьяна Легостаева пояснила, почему рязанка Вероника Инзина, потерявшая ребенка в перинатальном центре, рожала без кесарева сечения. Экс-заведующая отделением патологии прокомментировала ситуацию на YouTube-канале «СИНДИКАТ».

«Вот ты идешь на операцию и помни, что операция — это риск. На любой операции женщина может умереть и ты должна знать, что ты подвергла ее этому риску обоснованно, что других путей родить не было. И вот тогда ты хватаешь скальпель и оперируешь этого пациента.

А когда ты видишь, что пациент может родить — остановись и помоги пациенту родить. У меня все рожают. Я всех рожаю. Чтобы я прооперировала женщину в родах — это настолько редко, это единичные случаи, когда роды заканчиваются кесаревым сечением.

Бывают случаи, когда женщины умоляют, упрашивают — сделайте кесарево сечение. Мы говорим, что давайте начнем рожать. Поражаем немного — увидим, что ничего не получается. Мы попробуем порожать, а вдруг произойдет чудо. Такие чудеса тоже бывают», — заявила Легостаева в телефонном разговоре.

Напомним, в рязанском перинатальном центре уволили врача Татьяну Легостаеву после скандала о смерти новорожденного. После рождения он некоторое время пробыл в коме. Врач свое увольнение пытается обжаловать. После гибели ребенка следователи возбудили уголовное дело.

Ранее РЗН. инфо опубликовало истории о родах рязанок, которые принимали в перинатальном центре.