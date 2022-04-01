Военком Олег Серкез рассказал, куда пойдут служить рязанские призывники весной

Ранее президент Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве. Напомним, министр обороны Сергей Шойгу заявил, что призывников не будут направлять в горячие точки.

Военный комиссар Рязанской области, полковник Олег Серкез рассказал, куда пойдут служить местные призывники весной. Интервью с военкомом опубликовали в газете «Рязанские ведомости» в пятницу, 1 апреля.

«Рязанцам предстоит служить, в основном, в войсках Западного и Южного военных округов, а также в Калининграде (ВМФ)», — заявил Олег Серкез. По его словам, в весенний призыв на службу отправятся около 1200 человек.

Новобранцев могут призвать в учебные центры или сразу в воинские части. Серкез подчеркнул, что состояние здоровья призывников «оставляет желать лучшего», проблема «отказников по прежнему остается острой».

Ранее президент Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве. Напомним, министр обороны Сергей Шойгу заявил, что призывников не будут направлять в горячие точки.