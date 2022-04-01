В Шацком районе осудили мужчину, избившего знакомого металлической трубой
Также он напал с вилами на ворота и дверь пострадавшего.
В Шацком районе осудили мужчину, избившего знакомого металлической трубой. Об этом сообщила пресс-служба
Инцидент произошел 7 сентября 2021 года.
Мужчина во время ссоры с потерпевшим несколько раз ударил его фрагментом металлической трубы по голове. После он взял в руки вилы и несколько раз нанес удары по входной двери и металлическим воротам пострадавшего.
Отмечается, что у нападавшего имелась непогашенная и неснятая судимость за преступление против жизни и здоровья.
В общей сложности обвиняемому присудили 300 часов обязательных работ.