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В Шацком районе осудили мужчину, избившего знакомого металлической трубой
Также он напал с вилами на ворота и дверь пострадавшего.

В Шацком районе осудили мужчину, избившего знакомого металлической трубой. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Инцидент произошел 7 сентября 2021 года.

Мужчина во время ссоры с потерпевшим несколько раз ударил его фрагментом металлической трубы по голове. После он взял в руки вилы и несколько раз нанес удары по входной двери и металлическим воротам пострадавшего.

Отмечается, что у нападавшего имелась непогашенная и неснятая судимость за преступление против жизни и здоровья.

В общей сложности обвиняемому присудили 300 часов обязательных работ.