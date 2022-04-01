В Рязанском районе мужчина поджег легковушку, занявшую его парковочное место

Уголовное дело возбудили по части 2 статьи 167 УК РФ («Умышленные уничтожение или повреждение имущества путем поджога»). Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.

В Рязанском районе мужчина поджег легковушку, занявшую его парковочное место. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

40-летняя рязанка приехала в одно из сел Рязанского района, чтобы навестить пожилую родственницу. Свой Renautl Logan она припарковала около двухэтажного многоквартирного дома. После этого к ней подошел мужчина и стал требовать, чтобы она переставила машину. Женщина отказала и тогда мужчина пообещал поджечь машину.

Через некоторое время из окна квартиры родственницы рязанка увидела, что ее машина горит.

Полицейские установили, что к поджогу причастен 41-летний житель соседнего дома. Его задержали. Выяснилось, что мужчина приехал к дому, где он обычно парковался и увидел, что на его месте уже стоит машина. Он потребовал у женщины освободить место, но услышав отказ, пришел в негодование, достал из багажника канистру с бензином, облил Рено Логан, поджог и отправился домой, где начал употреблять спиртное.

Против мужчины возбудили уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ («Умышленные уничтожение или повреждение имущества путем поджога»). Ему грозит до пяти лет лишения свободы.