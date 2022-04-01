В Рязанской области против чиновницы возбудили дело за служебный подлог

По данным следствия, 14 декабря 2021 года главой администрации одного из поселения Спасского района заключен муниципальный контракт на выполнение работ по ограждению контейнерных площадок, расположенных на территории поселения. 23 декабря 2022 года, несмотря на то, что часть предусмотренных контрактом работ фактически не была выполнена, главой администрации подписан акт о приемке работ, содержащий недостоверные сведения о выполнении работ в полном объеме.

В Рязанской области в отношении главы администрации одного из поселений Спасского района возбудили уголовное дело о служебном подлоге. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.

14 декабря 2021 года глава администрации одного из поселений Спасского района заключила муниципальный контракт на работы по ограждению контейнерных площадок. 23 декабря 2022 года, несмотря на то, что часть работ не была выполнена, глава администрации акт о приемке работ, в котором были недостоверные сведения о выполнении работ в полном объеме.

Уголовное дело возбудили по части 1 статьи 292 УК РФ.

Проводятся следственные действия, расследование уголовного дела продолжается.