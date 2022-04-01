В Рязанской области потеплеет до +10 градусов

Ожидаются снег, мокрый снег и дождь, местами сильные осадки. Из-за этого ухудшится видимость.

В субботу, 2 апреля, в Рязанской области ожидается до +10 градусов. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Ожидаются снег, мокрый снег и дождь, местами сильные осадки. Из-за этого ухудшится видимость.

Местами возможно налипание мокрого снега, гололед. Ночью и утром возможна гололедица.

Порывы ветра могут достигать до 12-17 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью будет достигать до -3, +2 градусов, днем 0,+5 градусов, на юге до +10 градусов.