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В Рязанской области пару осудят за незаконное производство наркотиков
Деятельность в марте прошлого года пресекли сотрудники подразделения по контролю за оборотом наркотиков областного главка с коллегами из спецподразделения «Гром» и регионального управления ФСБ России.

В Рязанской области окончили предварительное расследование уголовного дела о незаконном производстве, сбыте синтетических наркотиков в особо крупном размере и их продаже. Об этом сообщил сайт «МВД Медиа».

Деятельность в марте прошлого года пресекли сотрудники подразделения по контролю за оборотом наркотиков областного главка с коллегами из спецподразделения «Гром» и регионального управления ФСБ России.

Следствие установило, что соучастники оборудовали нарколабораторию в доме в Клепиковском районе, где синтезировали мефедрон. Партии готового наркотика они вывозили в Московскую область и продавали через торговую площадку в интернет через тайники-закладки.

При обследовании домовладения и машины, на котором передвигались фигуранты, полиция нашла около шести килограммов веществ, приготовленных к сбыту. Также оперативники изъяли канистры, в которых было больше тонны наркосодержащей жидкости.

«Согласно результатам исследования, масса мефедрона в сухом остатке превысила 67 килограммов. Кроме того, в помещении обнаружены производственная линия и более 550 килограммов прекурсоров», — рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Фигурантов — жителя Подмосковья и его соучастницу — задержали и заключили под стражу.

Выяснилось, что мужчина также занимался «отмыванием» денег, приобретенных в результате криминальной деятельности.

Он продавал наркотики, получал деньги на виртуальный счет в даркнете и затем переводил на банковский счет. Таким образом он ввел в легальный оборот более восьми миллионов рублей.

Следовали возбудили уголовные дела по части 5 статьи 228.1 и части 4 ст. 174.1. У. К. Российской Федерации, которые соединили в одно производство. Материалы передали в суд.