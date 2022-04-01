В Рязанской области началось обучение команды инвеступолномоченных

В пятницу, 1 апреля, для команды инвестиционных уполномоченных прошел первый модуль обучающей программы, разработанной специалистами корпорации развития Рязанской области.

В пятницу, 1 апреля, состоялся первый модуль обучающей программы, разработанной специалистами корпорации развития Рязанской области для обновленного состава института инвестиционных уполномоченных муниципальных образований региона. Участники интенсива познакомились с приоритетами, принципами, задачами и целями инвестиционной политики региона, системой институтов поддержки бизнеса, главными инвестплощадками Рязанской области, а также с работой по внедрению регионального инвестстандарта 2.0.

В 2022 году Рязанская область стала одним из пилотных регионов, которые приступили к внедрению регионального инвестиционного стандарта 2.0. Он предусматривает выполнение субъектом пяти основных требований. По четырем из них Рязанская область подтверждает соответствие: создан и работает инвестиционный комитет, действует специализированный институт — корпорация развития, принята региональная инвестиционная декларация, на этапе технического оформления интерактивная инвестиционная карта. В настоящее время завершается работа по формированию свода инвестиционных правил — алгоритма действий инвестора на всех этапах реализации инвестиционной инициативы на территории рязанского региона.

Отдельное внимание организаторы уделили проработке со слушателями «клиентского пути» инвестора. Методика тренинга основана на принципах сервисности и индивидуального подхода с момента обращения инвестора до запуска объекта в эксплуатацию. В завершение программы инвеступолномоченные посетили самую крупную инвестплощадку Рязанской области — индустриальный (промышленный) парк «Рязанский», где познакомились с ходом его создания.

Лекторами и спикерами первого модуля интенсива выступили ведущие эксперты инвестиционной сферы из рязанского региона. В перспективе планируется привлечение специалистов федерального уровня. Также, по данным организаторов, обучение будет проводиться не только в областном центре, но и с выездом на места в муниципальные образования Рязанской области.

В новый состав инвестиционных уполномоченных вошли специалисты органов местного самоуправления каждого муниципального образования Рязанской области. Ключевые задачи уполномоченных — помощь в подборе и предоставлении земельных участков для локализации инвестпроектов, консультации по инфраструктурным характеристикам площадок, содействие в согласовании процедур подключения к инженерным сетям. Также к их полномочиям относится взаимодействие с федеральными и региональными органами власти, профильными учреждениями и ведомствами, задействованными в подготовке разрешительной документации. Отдельное направление работы уполномоченных — проведение анализа преимуществ и ресурсов муниципалитета, перспективных для повышения его инвестиционной привлекательности.