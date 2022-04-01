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В Рязани задержали пару рецидивистов-закладчиков
Против 33-женщины и 38-летнего мужчины возбудили уголовное дело.

В Рязани задержали пару рецидивистов-закладчиков. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

На Заводском проезде оперативники задержали 38-летнего мужчину и его 33-летнюю сожительницу. Они работали на даркнет-магазин и распространяли синтетические наркотики путем закладок. Выяснилось, что ранее рязанцы уже были судимы за незаконный оборот наркотиков.

У мужчины в кармане куртки нашли свертки с производным N- метилэфедрона массой 53 грамма. Злоумышленник признался, что на этой улице успел сделать две закладки с наркотиком, их также изъяли.

Сожительница злоумышленника помогала ему распространять наркотики, она вела переписку с оператором даркнет-магазина.

В квартире на улице Горького, где проживали сообщники, нашли более одного грамма гашиша.

Уголовное дело возбудили по части 3 статьи 30 и части 4 статьи 228.1 УК РФ («Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере»). Мужчину арестовали, женщине избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.