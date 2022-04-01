В Рязани в апреле упали цены на квартиры

Выгодное предложение сделала ГК «Стройпромсервис». На все квартиры только в апреле действует скидка 7%.

На рынке рязанской недвижимости замечено значительное снижение цен. Выгодное предложение сделала ГК «Стройпромсервис» — скидка 7% на все квартиры только в апреле.

Среди предложений есть квартиры в строящихся домах, сданных или с ближайшим сроком сдачи. Более 70 вариантов планировок — достаточный выбор, чтобы найти свою. Выгодные условия оплаты: рассрочка без банков и переплат — только выгодные условия от застройщика, программа трейд ин и, конечно же, льготная ипотека.

Более подробную информацию можно прочитать в материале.