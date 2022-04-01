В Рязани из-за аварии на Северной окружной образовалась крупная пробка

Судя по фотографиям, на дороге столкнулись три легковушки.

В Рязани из-за аварии на Северной окружной образовалась крупная пробка. Об этом сообщили очевидцы в группе « Подслушано у водителей Рязани » в пятницу, 1 апреля.

«Стоит все от поворота на Интернациональную», — отметили в публикации.

Судя по кадрам, на дороге недалеко от заправки столкнулись три легковушки. По информации регионального УМВД, в аварии обошлось без пострадавших.

Согласно сервису «Яндекс.Карты», затруднения на дороге сохраняются.