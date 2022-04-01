В России зарегистрировали первую в мире назальную вакцину от коронавируса

Ее разработали специалисты центра имени Гамалеи.

В России зарегистрировали первую в мире назальную вакцину от коронавируса. Об этом сообщило РИА Новости .

Назальная форма вакцины «Спутник V» разработана центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Она состоит из двух компонентов и вводится при помощи насадки-распылителя в носовую полость с интервалом три недели, рассказали журналистам в Минздраве России.

Благодаря вакцине, формируется мукозальный иммунитет по отношению к COVID-19 на поверхности слизистой, а также гуморальный и клеточный иммунитет в крови.

«На данном этапе применение вакцины разрешено в условиях медицинских организаций, осуществляющих вакцинопрофилактику, у лиц в возрасте 18 лет и старше», — рассказали журналистам в министерстве.