Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 01
Сбт, 02
Вск, 03
ЦБ USD 83.43 0.02 02/04
ЦБ EUR 92.15 -0.34 02/04
Нал. USD 77.00 / 95.00 09:05
Нал. EUR 80.00 / 100.00 09:05
Новости
Публикации
Рязанцам рассказали, как получить новое «путинское» пособие на детей
Президент Владимир Путин объявил о введении нового ежем...
Вчера 15:55
2 040
Как рязанские пенсионеры умудряются выживать на минимальную пенсию
Средняя пенсия в Рязанской области, согласно Росстату,...
26 марта 13:27
14 368
Малый бизнес вновь на грани: как предприниматели удерживают клиентов
Вслед за ковидными ограничениями, которые тяжело пережи...
24 марта 18:42
6 969
Инструкция по поиску сахара в Рязани
Корреспондент решил не приспосабливаться к жизни без сл...
24 марта 16:55
20 144
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
В России зарегистрировали первую в мире назальную вакцину от коронавируса
Ее разработали специалисты центра имени Гамалеи.

В России зарегистрировали первую в мире назальную вакцину от коронавируса. Об этом сообщило РИА Новости.

Назальная форма вакцины «Спутник V» разработана центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Она состоит из двух компонентов и вводится при помощи насадки-распылителя в носовую полость с интервалом три недели, рассказали журналистам в Минздраве России.

Благодаря вакцине, формируется мукозальный иммунитет по отношению к COVID-19 на поверхности слизистой, а также гуморальный и клеточный иммунитет в крови.

«На данном этапе применение вакцины разрешено в условиях медицинских организаций, осуществляющих вакцинопрофилактику, у лиц в возрасте 18 лет и старше», — рассказали журналистам в министерстве.