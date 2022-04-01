В России предложили ввести индивидуальный пенсионный возраст

Финансовый омбудсмен Юрий Воронин объяснил, что российская система обязательного пенсионного страхования не отвечает современным реалиям рынка труда и демографическим изменениям.

В России предложили ввести индивидуальный пенсионный возраст. Об этом пишет РБК .

Финансовый омбудсмен Юрий Воронин сказал, что российская система обязательного пенсионного страхования требует усовершенствования. Он объяснил, что система не отвечает современным реалиям рынка труда и демографическим изменениям.

Омбудсмен заявил, что необходимо отказаться от единого для всех пенсионного возраста и внести ряд изменений в систему.

Например, предусмотреть дополнительный источник финансирования, перейти на стажево-заработковую формулу либо сохранить балльную (но с объективной и актуальной стоимостью балла), предоставить право на досрочный выход на пенсию в обмен на снижение ее размера и другие меры.