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В России предложили ввести индивидуальный пенсионный возраст
Финансовый омбудсмен Юрий Воронин объяснил, что российская система обязательного пенсионного страхования не отвечает современным реалиям рынка труда и демографическим изменениям.

В России предложили ввести индивидуальный пенсионный возраст. Об этом пишет РБК.

Финансовый омбудсмен Юрий Воронин сказал, что российская система обязательного пенсионного страхования требует усовершенствования. Он объяснил, что система не отвечает современным реалиям рынка труда и демографическим изменениям.

Омбудсмен заявил, что необходимо отказаться от единого для всех пенсионного возраста и внести ряд изменений в систему.

Например, предусмотреть дополнительный источник финансирования, перейти на стажево-заработковую формулу либо сохранить балльную (но с объективной и актуальной стоимостью балла), предоставить право на досрочный выход на пенсию в обмен на снижение ее размера и другие меры.