В России повысили социальные пенсии

Размер выплат повысится на 8,6%. Это коснулось четырех миллионов человек, которые получают социальные пенсии и пенсии по государственному пенсионному обеспечению.

С 1 апреля планово проиндексировали социальные пенсии. Об этом передает РИА Новости .

Размер выплат повысится на 8,6%. Это коснулось четырех миллионов человек, которые получают социальные пенсии и пенсии по государственному пенсионному обеспечению.

В Минтруде напомнили, что индексация проводится ежегодно 1 апреля с учетом темпов роста прожиточного минимума пенсионера за прошедший год. В федеральном бюджете на это заложили 33,7 миллиарда рублей до конца года.