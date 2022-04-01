В Курской области силовые службы перевели в режим повышенной готовности

Губернатор Роман Старовойт сообщил, что связался с губернатором Вячеславом Гладковым и предложил помощь.

В Курской области силовые службы перевели в режим повышенной готовности из-за событий в Белгороде. Об этом сообщил губернатор Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

Он написал, что связался с губернатором Вячеславом Гладковым и предложил помощь.

«Из-за событий в Белгороде все силовые службы в Курской области переведены в режим повышенной готовности. Сохраняем спокойствие», — сообщил губернатор.

Напомним, в Белгороде загорелась нефтебаза. Как сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что авиаудары совершили с двух вертолетов вооруженных сил Украины, которые зашли на территорию России на низкой высоте.

Момент обстрела попал на видео.