В Курской области силовые службы перевели в режим повышенной готовности
Губернатор Роман Старовойт сообщил, что связался с губернатором Вячеславом Гладковым и предложил помощь.
В Курской области силовые службы перевели в режим повышенной готовности из-за событий в Белгороде. Об этом
Он написал, что связался с губернатором Вячеславом Гладковым и предложил помощь.
«Из-за событий в Белгороде все силовые службы в Курской области переведены в режим повышенной готовности. Сохраняем спокойствие», — сообщил губернатор.
Напомним, в Белгороде загорелась нефтебаза. Как сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что авиаудары совершили с двух вертолетов вооруженных сил Украины, которые зашли на территорию России на низкой высоте.
Момент обстрела попал на видео.