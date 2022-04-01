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В Кремле допустили отмены оплаты за газ в рублях
Пресс-секретарь президента Песков уточнил, что это может произойти «если наступят иные условия».

В Кремле допустили отмены оплаты за газ в рублях. Об этом пишет РБК.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал журналистам, что Россия может отменить решение о приеме оплаты за газ в рублях.

«Безусловно, если наступят иные условия. Здесь в данном случае нет ничего железобетонного, но в нынешних условиях рубли являются для нас наиболее предпочтительным и надежным вариантом», — сказал Песков.

Представитель Кремля пояснил, что за уже поставленный газ оплату в рублях Россия не потребует. Он также исключил, что с 1 апреля российская сторона отключит газ из-за отсутствия подтверждения по оплате на новых условиях.

Напомним, 23 марта Путин заявил, что расчеты за газ с «недружественными странами» переводятся в рубли.