В Белгородской области ракета взорвалась рядом с проезжей частью

Отмечается, что ракета упала в районе села Никольское утром в пятницу, 1 апреля. Это произошло после ночной атаки на нефтебазу в Белгороде.

В Белгородской области ракета взорвалась рядом с проезжей частью. Telegram-канал Baza опубликовал момент взрыва, который попал на видео.

Ролик снят на видеорегистратор. Отмечается, что ракета упала в районе села Никольское утром в пятницу, 1 апреля. Это произошло после ночной атаки на нефтебазу в Белгороде.

Напомним, момент обстрела попал на видео. Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что авиаудары совершили с двух вертолетов вооруженных сил Украины, которые зашли на территорию России на низкой высоте.