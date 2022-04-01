Сотрудники региональных министерств обучились «бережливому» мастерству

31 марта для сотрудников региональных министерств и подведомственных им организаций завершился курс изучения теории внедрения технологий бережливого производства, который провел эксперт Федерального центра компетенций (ФЦК) Вячеслав Макаренко. В течение трех дней 18 сотрудников обучались теоретическим навыкам внедрения «бережливых» инструментов и практическим кейсам по их применению в офисных процессах.

Своими впечатлениями от курса поделилась инструктор-методист центра спортивной подготовки Анастасия Хабарова. По ее словам, на обучение она пришла «с долей скептицизма». «Изначально, я была уверена, что инструменты бережливого производства используются только на промышленных предприятиях, а не в офисной работе. Но после первого дня тренинга поняла, что ошиблась». Она добавила, что многие кейсы, разобранные в ходе практических занятий, «можно смело можно использовать в офисной работе». «Благодаря обучению пришла идея ввести сеть хранения файлов среди отделов. Теперь с коллегами продумываем все этапы ее запуска», — прокомментировала Анастасия Хабарова.

По словам тренера ФЦК Вячеслава Макаренко, многим сотрудникам сложно решиться на изменения привычного рабочего уклада, именно поэтому основная задача спикера — убедить, что улучшения, о которых идет речь, важны. «Внедрять бережливые технологии — это значит сталкиваться с сопротивлением. Важно уметь расположить к себе людей и объяснить им, что все эти инструменты будут полезны не только для организации, но и для каждого сотрудника», — отметил Вячеслав Макаренко.

Реализация проектов по бережливому производству в рязанских министерствах и ведомствах началось в 2017 году. Планируется, что к 2024 году количество организаций, внедряющие технологии бережливого производства превысит полторы тысячи. На сегодняшний день среди них, в том числе, 68 региональных промышленных предприятий-участников нацпроекта «Производительность труда».