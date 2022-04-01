Следователи возбудили уголовное дело после гибели слесаря на рязанском заводе
Дело возбудили по части 2 статьи 143 УК РФ («Нарушение требований охраны труда»).
Следователи возбудили уголовное дело после гибели слесаря на рязанском заводе. Об этом
Инцидент произошел 1 марта 2022 года на ряжском авторемонтном заводе.
Слесаря механосборочных работ, находившегося в состоянии сильного алкогольного опьянения, при производстве приемо-сдаточных испытаний оборудования мусоровоза зажало портальным механизмом для перемещения мусорных контейнеров.
Мужчина получил сочетанную травму головы, шеи, туловища и конечностей и скончался на месте происшествия.
Уголовное дело возбудили по части 2 статьи 143 УК РФ («Нарушение требований охраны труда»).