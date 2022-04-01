Рязанку оштрафовали за заросший сорняками сельхозучасток

Участок в Шацком районе площадью 118,4 гектара зарос сорняками и кустарниками.

Рязанку оштрафовали за заросший сорняками сельхозучасток. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Россельхознадзора.

Участок площадью 118,4 гектара находится в Шацком районе около села Польное Ялтуново. Проверка Россельхознадзора показала, что собственница не обрабатывала землю, территория заросла сорняками и кустарниками.

Рязанку признали виновной по части 2 статьи 8.7 КоАП («Невыполнение обязанностей по рекультивации земель, обязательных мероприятий по улучшению земель и охране почв») и назначили ей штраф в размере 30 тысяч рублей.