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Рязанка выиграла в лотерею более десяти миллионов рублей
В качестве приза она получила коттедж в Крыму и загородный дом.

Рязанка выиграла в лотерею два приза более, чем на десять миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе организации «Столото».

Надежда С. купила в киоске билет «Жилищной лотереи». По нему она во втором туре 451 тиража выиграла коттедж в Крыму за десять миллионов рублей, а в четвертом туре — загородный дом за 800 000 рублей.

Отмечается, что о победе в розыгрыше ей рассказал супруг. В этот момент она укладывала дочь спать. «Муж прибежал в комнату и эмоционально жестикулировал руками, пытаясь объяснить увиденное. Но я не сразу поняла, что случилось. Лишь потом осознала, что я стала обладательницей двойного выигрыша», — рассказала победительница.

Рязанка оформила выигрыш деньгами. Благодаря этому она покрыла ипотечный кредит. Также супруги думают над расширением квадратных метров.