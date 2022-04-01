Рязанка получила 300 тысяч, незаконно прописавшись в «чернобыльской» зоне

Женщина получала соцвыплаты с 2017 по 2022 год.

Рязанка получила 300 тысяч, незаконно прописавшись в «чернобыльской» зоне. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления СУ СКР.

В 2017 году 36-летняя жительница Рязанского района предоставила в пенсионный фонд ложные данные о проживании на территории, подвергшейся радиоактивному загрязнению. До марта 2022 года он получила социальные выплаты на сумму почти 300 тысяч рублей.

Следователи возбудили уголовное дело по части 3 статьи 159.2 УК РФ («Мошенничество при получении выплат»).