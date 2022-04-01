Рязанцев предупредили о сильном снеге и дожде

Метеопредупреждение опубликовали на сайте регионального управления МЧС.

Рязанцев предупредили о сильном снеге и дожде. Метеопредупреждение опубликовали на сайте регионального управления МЧС.

Ночью и днем в субботу, 2 апреля, на территории Рязанской области ожидаются снег, мокрый снег и дождь. Местами осадки будут сильные, а видимость ухудшится.

Также усилится северо-восточный ветер, его порывы могут достигать 12-17 метров в секунду.

На территории региона возможно местами налипание мокрого снега, гололед и гололедица.