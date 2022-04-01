Рязанцам предложили оформить подписку на печатную прессу
«Почта России» открыла подписку на 6 000 изданий. С 4 по 14 апреля совместно с издательскими домами компания предоставит подписчикам скидку до 30% на 1800 газет и журналов.
В пятницу, 1 апреля, «Почта России» запустила подписную кампанию на второе полугодие 2022 года. Об этом сообщили в организации.
«Почта России» открыла подписку на 6 000 изданий. С 4 по 14 апреля совместно с издательскими домами компания предоставит подписчикам скидку до 30% на 1800 газет и журналов.
Оформить подписку на печатную прессу на второе полугодие 2022 года рязанцы могут по собственному каталогу «Почты России». Отмечается, что в подписном агентстве есть более 6000 изданий, в том числе на национальных языках разных народов России. Среди изданий — общественно-политические, развлекательные и узкоспециализированные газеты и журналы.
«Подписку можно оформить на сайте „Почты России“ в разделе „Онлайн подписка“. Там можно выбрать и оплатить газету или журнал. Издания в электронном каталоге можно искать как по названию, так и по индексу или издателю. Для удобства поиска они упорядочены по категориям, читательским предпочтениям, темам, алфавиту и популярности. Клиент выбирает удобный для себя способ получения подписных изданий: домой в почтовый ящик, в абонементный ящик или у оператора в почтовом отделении. Оформить подписку также можно в мобильном приложении „Почты“, в любом почтовом отделении и на дому с помощью почтальона», — рассказали в организации.
Рязанцы могут присоединиться к благотворительной подписке на периодические издания в адрес социальных учреждений в разделе федеральной программы «Дерево добра». Выбрать детский дом, хоспис, интернат, дом престарелых и подарочные издания можно в любом почтовом отделении, а также на сайте «Почты России».
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