Рязанцам предложили оформить подписку на печатную прессу

«Почта России» открыла подписку на 6 000 изданий. С 4 по 14 апреля совместно с издательскими домами компания предоставит подписчикам скидку до 30% на 1800 газет и журналов.

В пятницу, 1 апреля, «Почта России» запустила подписную кампанию на второе полугодие 2022 года. Об этом сообщили в организации.

«Почта России» открыла подписку на 6 000 изданий. С 4 по 14 апреля совместно с издательскими домами компания предоставит подписчикам скидку до 30% на 1800 газет и журналов.

Оформить подписку на печатную прессу на второе полугодие 2022 года рязанцы могут по собственному каталогу «Почты России». Отмечается, что в подписном агентстве есть более 6000 изданий, в том числе на национальных языках разных народов России. Среди изданий — общественно-политические, развлекательные и узкоспециализированные газеты и журналы.

«Подписку можно оформить на сайте „Почты России“ в разделе „ Онлайн подписка “. Там можно выбрать и оплатить газету или журнал. Издания в электронном каталоге можно искать как по названию, так и по индексу или издателю. Для удобства поиска они упорядочены по категориям, читательским предпочтениям, темам, алфавиту и популярности. Клиент выбирает удобный для себя способ получения подписных изданий: домой в почтовый ящик, в абонементный ящик или у оператора в почтовом отделении. Оформить подписку также можно в мобильном приложении „Почты“, в любом почтовом отделении и на дому с помощью почтальона», — рассказали в организации.