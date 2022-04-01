Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 01
Сбт, 02
Вск, 03
ЦБ USD 83.41 -0.68 01/04
ЦБ EUR 92.49 -1.21 01/04
Нал. USD 77.00 / 95.00 09:05
Нал. EUR 80.00 / 100.00 09:05
Новости
Публикации
Рязанцам рассказали, как получить новое «путинское» пособие на детей
Президент Владимир Путин объявил о введении нового ежем...
Вчера 15:55
1 554
Как рязанские пенсионеры умудряются выживать на минимальную пенсию
Средняя пенсия в Рязанской области, согласно Росстату,...
26 марта 13:27
14 126
Малый бизнес вновь на грани: как предприниматели удерживают клиентов
Вслед за ковидными ограничениями, которые тяжело пережи...
24 марта 18:42
6 752
Инструкция по поиску сахара в Рязани
Корреспондент решил не приспосабливаться к жизни без сл...
24 марта 16:55
19 901
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Рязанцам предложили оформить подписку на печатную прессу
«Почта России» открыла подписку на 6 000 изданий. С 4 по 14 апреля совместно с издательскими домами компания предоставит подписчикам скидку до 30% на 1800 газет и журналов.

В пятницу, 1 апреля, «Почта России» запустила подписную кампанию на второе полугодие 2022 года. Об этом сообщили в организации.

«Почта России» открыла подписку на 6 000 изданий. С 4 по 14 апреля совместно с издательскими домами компания предоставит подписчикам скидку до 30% на 1800 газет и журналов.

Оформить подписку на печатную прессу на второе полугодие 2022 года рязанцы могут по собственному каталогу «Почты России». Отмечается, что в подписном агентстве есть более 6000 изданий, в том числе на национальных языках разных народов России. Среди изданий — общественно-политические, развлекательные и узкоспециализированные газеты и журналы.

«Подписку можно оформить на сайте „Почты России“ в разделе „Онлайн подписка“. Там можно выбрать и оплатить газету или журнал. Издания в электронном каталоге можно искать как по названию, так и по индексу или издателю. Для удобства поиска они упорядочены по категориям, читательским предпочтениям, темам, алфавиту и популярности. Клиент выбирает удобный для себя способ получения подписных изданий: домой в почтовый ящик, в абонементный ящик или у оператора в почтовом отделении. Оформить подписку также можно в мобильном приложении „Почты“, в любом почтовом отделении и на дому с помощью почтальона», — рассказали в организации.

Рязанцы могут присоединиться к благотворительной подписке на периодические издания в адрес социальных учреждений в разделе федеральной программы «Дерево добра». Выбрать детский дом, хоспис, интернат, дом престарелых и подарочные издания можно в любом почтовом отделении, а также на сайте «Почты России».