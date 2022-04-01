Рязанцам предложили купить квартиру на выгодных условиях

Ставка по семейной ипотеке составляет 4,7%, ипотека с господдержкой — 5,85%.

ГК «Зеленый сад» и Сбербанк сохранили ставки для покупки квартир. Об этом рассказали в строительной компании.

Ставка по семейной ипотеке составляет 4,7%, ипотека с господдержкой — 5,85%.

Подать заявку можно по ссылке , чтобы зафиксировать условия и получить одобрение.

Предложение распространится только на покупателей квартир в новостройках.

Выбрать квартиру от ГК «Зеленого сада» и узнать подробную информацию можно в отделе по работе с клиентами — телефон 77-60-19.