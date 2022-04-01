Рязанца осудили за кражу денег из квартиры знакомой
На судебном заседании мужчина полностью признал виду и раскаялся в содеянном.
Рязанца осудили за кражу денег из квартиры знакомой. Об этом
В октябре 2021 года 38-летний житель Ибредь Шиловского района решил обокрасть дом своей знакомой. Вечером он разбил окно в спальне, проник в квартиру и украл из тайника на кухне 4 000 рублей.
Уголовное дело возбудили по пункту, а части 3 статьи 158 УК РФ («Кража»).
На судебном заседании мужчина полностью признал виду и раскаялся в содеянном. Ему назначили наказание в виде 1,5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком в один год.