Рязань «встала» в десятибалльные пробки

По данным на 18:00 большие заторы наблюдаются на Первомайском проспекте, Касимовском шоссе, улицах Ленина, Свободы, Введенской и Семинарской.

Рязань в пятницу, 1 апреля, «встала» в десятибалльные пробки. Об этом свидетельствуют данные с сайта «Яндекс.Карты».

По данным на 18:00 большие заторы наблюдаются на Первомайском проспекте, Касимовском шоссе, улицах Ленина, Свободы, Введенской и Семинарской.

На улице Каширина перекрыли движение из-за работы спецтехники: в бывшем здании училища связи произошел пожар.