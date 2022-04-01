Россия и Белоруссия планируют отменить роуминг к 1 июня

О планах сообщил посол в Минске Борис Грызлов.

Россия и Белоруссия планируют к 1 июня отменить роуминг. Об этом сообщило РИА Новости .

Информацию изданию подтвердил посол в Минске Борис Грызлов.

«Сегодня, 1 апреля, и это не шутка, отменен роуминг на входящие телефонные звонки, а полностью роуминг будет отменен, в соответствии с решением группы высокого уровня, до 1 июня» — сообщил политик на презентации книги Владимира Лиходедова «Единство непобедимого народа».

По словам Грызлова, Минск и Москва переживают важный период построения Союзного государства. Он напомнил, что в ноябре 2021 года высший госсовет принял 28 отраслевых программ по экономической интеграции — сейчас их реализуют. Как отметил посол, их период выполнения — около двух лет.

Ранее со ссылкой на пресс-службу вице-премьера Дмитрия Чернышенко сообщалось, что с 1 апреля Белоруссия и Россия отменят плату за входящие звонки в роуминге. Решение приняли в группе высокого уровня Совета Министров Союзного государства. Замглавы Минцифры Дмитрий Ким отметил, что стороны продолжают работать над отменой всех роуминговых наценок.