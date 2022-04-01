Путину сообщили о пожаре на нефтебазе в Белгороде

По словам Пескова, произошедшее в Белгороде — «не то, что можно воспринимать как создание условий, комфортных для продолжения переговоров России и Украины».

Владимиру Путину доложили о пожаре в Белгороде. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает РИА Новости .

По словам Пескова, произошедшее в Белгороде — «не то, что можно воспринимать как создание условий, комфортных для продолжения переговоров России и Украины».

«Превосходство России над Украиной в воздухе — абсолютный факт, но оценки должны давать силовые ведомства», — сказал Песков о ЧП в Белгороде.

Напомним, 1 апреля в Белгороде загорелась нефтебаза. Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что авиаудары совершили с двух вертолетов вооруженных сил Украины, которые зашли на территорию России на низкой высоте. Момент обстрела попал на видео.