Путин подписал указ об оплате лизинга и покупок самолетов недружественными странами в рублях
Согласно указу, российские компании смогут платить за лизинг и покупку самолетов иностранцам из недружественных стран в рублях на счета, открытые в банках России.
Владимир Путин подписал указ «О временном порядке исполнения финансовых обязательств в сфере транспорта перед некоторыми иностранными кредиторами». Документ
Согласно указу, российские компании смогут платить за лизинг и покупку самолетов иностранцам из недружественных стран в рублях на счета, открытые в банках России.