Пожар в здании бывшего училища связи локализовали

На месте работают 35 единиц техники и 113 человек, из них 25 единиц техники и 79 человек личного состава от МЧС.

Пожар в здании бывшего училища связи локализовали в 16:26 в пятницу, 1 апреля. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

На месте работают 35 единиц техники и 113 человек, из них 25 единиц техники и 79 человек личного состава от МЧС.

Здание на улице Каширина загорелось днем в пятницу, 1 апреля. Пожару присвоили повышенный номер сложности. По предварительной информации, никто не пострадал.

Ранее РЗН. инфо опубликовал фото с места пожара.