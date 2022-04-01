Минпромторг предложил отказаться от кассовых чеков

В министерстве полагают, что чеки можно предоставлять только по требованию покупателя — в бумажном или электронном виде.

В Минпромторге предложили отказаться от бумажных кассовых чеков. Об этом пишут « Известия » со ссылкой на замглавы ведомства Виктора Евтухова.

В министерстве полагают, что чеки можно предоставлять только по требованию покупателя — в бумажном или электронном виде.

Отмечается, что кассовая лента подорожала и, если цены останутся на таком уровне, то увеличение стоимости приведет к росту издержек розничной торговли в год приблизительно на 30 млрд рублей. Евтухов добавил, что это повысит нагрузку на продовольственный ритейл, поскольку в продуктовых магазинах наибольшая частота покупок, уточнил чиновник.

Он назвал целью кассовой реформы защиту интересов бизнеса от недобросовестной конкуренции со стороны тех, кто сокращает издержки за счет уклонения от налогов.