Медведев предложил расширить список запрещенных к ввозу из недружественных стран продуктов

Реестр существует с 2014 года.

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев предложил расширить список запрещенных к ввозу из недружественных стран продуктов. Об этом он рассказал в посте в своем telegram-канале .

«Список запрещённых к ввозу продуктов можно ещё и расширить», — отметил Медведев. Он напомнил, что подобный реестр существует с 2014 года.

Ранее Дмитрий Медведев заявил, что Россия займется поставкой продовольствия и сельхозкультур только дружественным странам.