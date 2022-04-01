МЧС сообщило подробности пожара в бывшем здании училища связи

Площадь пожара около 350 квадратных метров

В рязанском МЧС рассказали, что сообщение о возгорании поступило в пятницу, 1 апреля, в 12:55. На неэксплуатируемом нежилом здании на улице Каширина загорелась кровля четвертого этажа. К моменту прибытия пожарных было открытое горение. Пожару присвоили повышенный номер сложности.

В тушении пожара участвует 15 единиц техники и 45 человек личного состава. На месте работает оперативный штаб. Площадь пожара около 350 квадратных метров.

Предварительно, пострадавших нет.