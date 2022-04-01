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Любимов поддержал идею открытого конкурса проектов нового здания школы № 6
Провести открытый конкурс по выбору архитектурного решения рязанской администрации предложил начальник главного управления архитектуры и градостроительства Рязанской области Роман Шашкин.

Любимов поддержал идею открытого конкурса проектов нового здания школы № 6. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В пятницу, 1 апреля, состоялось заседание штаба по вопросам гражданского строительства. На нем обсудили строительство нового здания школы№ 6 на Лыбедском бульваре.

Провести открытый конкурс по выбору архитектурного решения рязанской администрации предложил начальник главного управления архитектуры и градостроительства Рязанской области Роман Шашкин.

«Это уникальное место для Рязани, оно является частью исторического наследия города, поэтому мы пришли к выводу, что к данному проекту нужно подойти очень основательно и предложить администрации Рязани провести открытый конкурс по выбору архитектурного решения, учитывая ландшафт размещения этого объекта. Необходимо, чтобы здание школы стало дополнением Лыбедского бульвара, а не нарушало его облик», — сказал Шашкин.

Губернатор Николай Любимов поддержал идею. Он подчеркнул, что это важный объект для города, поэтому к строительству нужно подойти основательно.

«Опасения градозащитников о том, не нарушит ли это облик Лыбедского бульвара, вполне понятные. Но не для того мы с вами принимали решения о придании статуса исторического поселения центру Рязани, чтобы потом нарушать их. Объект должен стать украшением этой части города — таким, чтобы можно было бы и туристам показать», — сказал Любимов.

Губернатор отметил, что в конкурсе должны поучаствовать архитекторы, градозащитники и те профессионалы и люди, которые неравнодушны к прошлому и будущему города.

Также Николай Любимов рассказал, что новое здание школы будет рассчитано на 600 мест. Это позволит уйти от двухсменного обучения.

Напомним, в начале марта 2022 года закончился многолетний спор Рязанской епархии и администрации города вокруг исторического здания школы № 6. Мэрия отдала здание школу и назвала решение компромиссом.