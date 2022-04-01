Киев не подтвердил причастность к удару по нефтебазе в Белгороде

Пожар на нефтебазе начался утром в пятницу, 1 апреля, на нефтебазе в Белгороде. Глава региона заявил, что возгорание началось из-за удара с двух украинских вертолетов, которые зашли в воздушное пространство России на малой высоте.

Министерство обороны Украины отказалось подтверждать или опровергать причастность к удару по нефтебазе в Белгороде. Об этом передает РИА Новости.

«Не будем ни подтверждать, ни опровергать», — заявил представитель минобороны Украины Александр Мотузяник

Пожар на нефтебазе начался утром в пятницу, 1 апреля, на нефтебазе в Белгороде. Глава региона заявил, что возгорание началось из-за удара с двух украинских вертолетов, которые зашли в воздушное пространство России на малой высоте.

Загорелись восемь резервуаров с топливом.

Напомним, момент обстрела попал на видео. Помимо этого, в Белгородской области также взорвалась ракета.