Из-за пожара в центре Рязани перекрыли движение
Движение общественного транспорта с улицы Каширина перенесли на улицу Семинарскую.
Из-за пожара в центре Рязани на улице Каширина перекрыли движение. Об этом РЗН. инфо сообщили очевидцы.
Движение общественного транспорта с улицы Каширина перенесли на улицу Семинарскую.
Поворот с Первомайского проспекта на улицу Каширина перекрыл автобус. Около остановки «Дом художника» образовалась пробка в обе стороны движения.
Напомним, пожар произошел недалеко от «Точки кипения», где был раньше центр вакцинации.