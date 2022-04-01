Из-за пожара в центре Рязани перекрыли движение

Движение общественного транспорта с улицы Каширина перенесли на улицу Семинарскую.

Из-за пожара в центре Рязани на улице Каширина перекрыли движение. Об этом РЗН. инфо сообщили очевидцы.

Движение общественного транспорта с улицы Каширина перенесли на улицу Семинарскую.

Поворот с Первомайского проспекта на улицу Каширина перекрыл автобус. Около остановки «Дом художника» образовалась пробка в обе стороны движения.

Напомним, пожар произошел недалеко от «Точки кипения», где был раньше центр вакцинации.